 Миколенко: Реальних пропозицій по мені не було | Футбол | Champion.com.ua
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Миколенко: Реальних пропозицій по мені не було

Сьогодні 14:09 597 0
Гравець вважає, що поки шансів піти у нього не було
Миколенко: Реальних пропозицій по мені не було
#Миколенко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

21-річний захисник київського Динамо і збірної України Віталій Миколенко не знає про жодну серйозну пропозицію від зарубіжних клубів.

Про це заявив сам футболіст.

"Приписують італійські клуби. Знаю, що давно, років зо два тому, тренер Сассуоло про мене запитував в одного з італійських тренерів збірної.

Реальні пропозиції? Напевно, жодної. Може, щось було, але до мене не доходила інформація. До мене жодної", - зазначив Миколенко.

У поточному сезоні Миколенко провів за Динамо 17 матчів у всіх турнірах, де віддав 2 результативні передачі.

Раніше, Динамо не продасть Циганкова та Миколенка взимку.

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