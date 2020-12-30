21-річний захисник київського Динамо і збірної України Віталій Миколенко не знає про жодну серйозну пропозицію від зарубіжних клубів.

Про це заявив сам футболіст.

"Приписують італійські клуби. Знаю, що давно, років зо два тому, тренер Сассуоло про мене запитував в одного з італійських тренерів збірної.

Реальні пропозиції? Напевно, жодної. Може, щось було, але до мене не доходила інформація. До мене жодної", - зазначив Миколенко.