Визначився транслятор домашніх матчів Динамо

Джерело - 1plus1.uа.
Група 1+1 media продовжить співпрацю з Динамо і рядом інших українських клубів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Згідно з підписаними угодами, домашні матчі Динамо і раніше будуть транслюватися на телеканалі 2+2.
Що стосується клубного телеканалу Динамо, то Група 1+1 media буде надавати йому всіляку підтримку, а також забезпечить частиною контенту, на який має ексклюзивні права: архівні матеріали і записи трансляцій.
Раніше повідомлялося, що Динамо веде переговори з півзахисником чемпіона Хорватії.