Визначився транслятор домашніх матчів Динамо

Домашні матчі Динамо у 2021 році буде транслювати канал 2+2

Група 1+1 media продовжить співпрацю з Динамо і рядом інших українських клубів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з підписаними угодами, домашні матчі Динамо і раніше будуть транслюватися на телеканалі 2+2.

Що стосується клубного телеканалу Динамо, то Група 1+1 media буде надавати йому всіляку підтримку, а також забезпечить частиною контенту, на який має ексклюзивні права: архівні матеріали і записи трансляцій.

Раніше повідомлялося, що Динамо веде переговори з півзахисником чемпіона Хорватії.