Динамо веде переговори з півзахисником чемпіона Хорватії

Якич - в списку потенційних кандидатів на підсилення під час зимового трансферного вікна

Київське Динамо веде переговори з півзахисником загребського Динамо Крістіаном Якичем.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Відзначимо, що 23-річний хавбек, який переважно грає опорника, в поточному сезоні зіграв 19 матчів, забив 1 гол, віддав 2 асисти. Грав у молодіжних збірних Хорватії різних вікових груп, в теперішній клуб перейшов влітку з Локомотіви за 1,2 млн євро.

Transfermarkt на цей час оцінює Крістіана Якича у 2 мільйони євро. Контракт із загребським клубом розрахований до літа 2025 року.

Раніше, Динамо не продасть Циганкова та Миколенка взимку.