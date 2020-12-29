 Інтер та ПСЖ можуть обмінятися футболістами | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Як два киянина братів Кличків обійшли
Вчора 13:07 4731 1
Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога
Сьогодні 13:51 517
Незаслужено заслужений? 34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 12:45 858
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Сьогодні 11:48 2100
Фенербахче орендував капітана збірної України
Сьогодні 07:10 1827
Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування
Вчора 21:15 1939
Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 20:00 1964
Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо
Вчора 17:57 2169
Остання гонка чемпіонату України з біатлону відбулася без стрільби
Вчора 16:56 2382
Збірна України з футзалу втратила три позиції у рейтингу УЄФА
Вчора 16:31 2627
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Баскетбол Кобець тренується з Будівельником 59
15:09 Футбол Атлетіко розірвав контракт з Дієго Костою 175
15:05 Блог Селезньов спробував себе у серфінгу 169
14:55 Бокс Тимчасовий чемпіон WBA кинув виклик Далакяну 288
14:40 Футбол Мілан зацікавлений в оренді хавбека Барселони 326
14:25 Футбол Інтер та ПСЖ можуть обмінятися футболістами 490
14:09 Футбол Василь Кравець міг влітку перейти до Десни 458
13:53 Блог Як ти, Шумі? Сім років тому Міхаель Шумахер отримав важку травму 4528
13:51 Бокс Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога 517
13:33 Футбол Іско перейде до Севільї 576
13:15 Футбол Луїзао може повернутися до Ворскли 713
12:57 Бокс Джошуа: Обіцяю, що бій з Ф'юрі відбудеться 895
12:45 Блог Незаслужено заслужений? 34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 858
12:41 Футбол ПСЖ оголосив про звільнення Тухеля 854
12:25 Футбол Циганков визнаний найкращим гравцем УПЛ у 2020 році 806
12:09 Баскетбол Лідер Брукліна пропустить сезон через травму 774
11:51 Футбол Центральний захисник Арсеналу підхопив COVID-19 746
11:48 Футбол "Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі 2100
11:45 Пряма трансляція Маріуполь - Білий Барс: пряма трансляція матчу УХЛ 171
11:38 Пряма трансляція Дніпро - Крижані вовки: пряма трансляція матчу УХЛ 183
11:33 Футбол Рух цікавиться колишнім хавбеком Олександрії 912
11:15 Футбол Левченка визнано найкращим тренером року у Таджикистані 1089
10:57 Футбол Арсенал хоче купити молодого таланта Барселони 1013
10:41 Теніс ФТУ повідомила про рейдерське захоплення спорткомплексу в Кам'янському 1080
10:25 Футбол Тухель може змінити Лемпарда у Челсі 1090

Інтер та ПСЖ можуть обмінятися футболістами

Сьогодні 14:25 490 0
Еріксен і Паредес не мають постійної практики
Інтер та ПСЖ можуть обмінятися футболістами
#ПСЖ, #Інтер, #Еріксен

Джерело - iSport.ua.

Керівництво Інтера планує зробити обмін футболістами з паризьким ПСЖ.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Клуби обговорюють можливість переїзду до Франції півзахисника Крістіана Еріксена. Інтер, в свою чергу, зацікавлений в переході хавбека Леандро Паредеса.

Обидва футболісти можуть змінити клубну прописку на правах оренди. Найближчим часом представники Інтера і ПСЖ проведуть зустріч, під час якої обговорять всі деталі потенційного обміну.

Нагадаємо, що Еріксен і Паредес не мають постійної практики в своїх нинішніх клубах. Данець провів за нерадзуррі 12 матчів у всіх турнірах. У Паредеса точно така ж статистика - 12 поєдинків у складі ПСЖ.

Раніше, ПСЖ може безкоштовно підписати Доннарумму.

Коментарі ()