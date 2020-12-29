Інтер та ПСЖ можуть обмінятися футболістами

Еріксен і Паредес не мають постійної практики

Керівництво Інтера планує зробити обмін футболістами з паризьким ПСЖ.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Клуби обговорюють можливість переїзду до Франції півзахисника Крістіана Еріксена. Інтер, в свою чергу, зацікавлений в переході хавбека Леандро Паредеса.

Обидва футболісти можуть змінити клубну прописку на правах оренди. Найближчим часом представники Інтера і ПСЖ проведуть зустріч, під час якої обговорять всі деталі потенційного обміну.

Нагадаємо, що Еріксен і Паредес не мають постійної практики в своїх нинішніх клубах. Данець провів за нерадзуррі 12 матчів у всіх турнірах. У Паредеса точно така ж статистика - 12 поєдинків у складі ПСЖ.

Раніше, ПСЖ може безкоштовно підписати Доннарумму.