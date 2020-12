Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола був визнаний найкращим коучем у 21 столітті.

Про це повідомляє Globe Soccer Award.

Він випередив у голосуванні Алекса Фергюсона та Жозе Моурінью.

🏆 🇪🇸 PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q