Аталанта Маліновського втратила перемогу над Болоньєю. Результати матчів 14 туру Серії А

Українець вийшов на заміну наприкінці матчу з Болоньєю

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі італійської Серії А відбулося сім матчів.

Чемпіонат Італії - Серії А

14 тур, 23 грудня

Болонья - Аталанта 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 22 Муріель (пен), 0:2 - 23 Муріель, 1:2 - 73 Томіясу, 2:2 - 82 Пас

Мілан - Лаціо 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Ребич, 2:0 - 17 Чалханоглу (пен), 2:1 - 28 Альберто, 2:2 - 59 Іммобіле, 3:2 - 90+2 Ернандес

Наполі - Торіно 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Іццо, 1:1 - 90+3 Інсіньє

Рома - Кальярі 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Верету, 1:1 - 59 Жоау, 2:1 - 71 Джеко, 3:1 - 77 Манчіні, 3:2 - 90 Жоау (пен)

Сампдорія - Сассуоло 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Траоре, 1:1 - 55 Квальярелла, 1:2 - 56 Капуто, 1:3 - 58 Берарді, 2:3 - 84 Кейта

Спеція - Дженоа 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Нзола, 1:1 - 16 Дестро, 1:2 - 73 Крішито (пен)

Удінезе - Беневенто 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Капрарі, 0:2 - 77 Летіція

Раніше, Інтер на виїзді переміг Верону у 14 турі Серії А.

Нагадаємо, Фіорентина сенсаційно розгромила Ювентус у 14 турі Серії А.