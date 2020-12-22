Фіорентина сенсаційно розгромила Ювентус у 14 турі Серії А

З 18-ої хвилини матчу туринці грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру італійської Серії А Ювентус зустрічався з Фіорентиною.

На старті матчу Фіорентина завдяки голу Влаховича вийшла вперед. А на 18-ій хвилині матчу Ювентус залишився у меншості - Куадрадо отримав червону картку. У другому таймі матчу гості довели рахунок до розгромного.

Чемпіонат Італії - Серії А

14 тур, 22 грудня

Ювентус - Фіорентина 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Влахович, 0:2 - 76 Алекс Сандро (авт), 0:3 - 81 Касерес

Раніше, Наполі виграв апеляцію щодо незіграного матчу з Ювентусом.