 Динамо відмовилось від трансферу нападник Фламенгу | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо відмовилось від трансферу нападник Фламенгу

Сьогодні 08:55 859 0
Нападник Фламенгу не перейде у Динамо
Динамо відмовилось від трансферу нападник Фламенгу
#Динамо, #Фламенгу

Джерело - isport.ua.

Керівництво Динамо припинило переговори з Фламенгу щодо переходу нападника Лінкольна.

Про це повідомив журналіст Жонас Стелман.

Кияни відмовилися від ідеї придбання 20-річного футболіста після того, як його перевели в дубль склад Фламенгу. Ще один претендент на Лінкольна - кіпрський Пафос - також охолодив свій інтерес до форварда.

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Відзначається, що футболіст може перебратися в португальську Санта-Клару, яка як і раніше зацікавлена ​​в трансфері.

У поточному сезоні Лінкольн провів за Фламенгу 14 матчів, забивши один гол і віддав один асист. Його контракт з бразильським клубом розрахований до кінця 2023 року.

Нагадаємо, бразилець не потрапив у Динамо через правила реєстрації гравців в Україні.

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