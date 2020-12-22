Динамо відмовилось від трансферу нападник Фламенгу

Нападник Фламенгу не перейде у Динамо

Керівництво Динамо припинило переговори з Фламенгу щодо переходу нападника Лінкольна.

Про це повідомив журналіст Жонас Стелман.

Кияни відмовилися від ідеї придбання 20-річного футболіста після того, як його перевели в дубль склад Фламенгу. Ще один претендент на Лінкольна - кіпрський Пафос - також охолодив свій інтерес до форварда.

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Відзначається, що футболіст може перебратися в португальську Санта-Клару, яка як і раніше зацікавлена ​​в трансфері.

У поточному сезоні Лінкольн провів за Фламенгу 14 матчів, забивши один гол і віддав один асист. Його контракт з бразильським клубом розрахований до кінця 2023 року.

Нагадаємо, бразилець не потрапив у Динамо через правила реєстрації гравців в Україні.