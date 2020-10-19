Суркіс: Ми продовжуємо стежити за бразильцем Лінкольном

У київському Динамо швидко відреагували на можливість проведення трансферу нападника Фламенго Лінкольна.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Люди, які представляють наші інтереси в Бразилії, запропонували нам трансфер Лінкольна. І ми відреагували на нього, але не встигали. А те, що пишуть, що ми готувалися його купити в останній день трансферного вікна - це не відповідає дійсності. Ми за ним стежили і зараз дивимося. Але він мало грає, на жаль. Молодий, а у нас своїх багато молодих перспективних, яких треба ростити. Збірна це довела", - зазначив Суркіс.