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Суркіс: Ми продовжуємо стежити за бразильцем Лінкольном

Сьогодні 08:24 341 0
Президент Динамо розповів про можливий трансфер київського клубу
Суркіс: Ми продовжуємо стежити за бразильцем Лінкольном
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У київському Динамо швидко відреагували на можливість проведення трансферу нападника Фламенго Лінкольна.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Люди, які представляють наші інтереси в Бразилії, запропонували нам трансфер Лінкольна. І ми відреагували на нього, але не встигали. А те, що пишуть, що ми готувалися його купити в останній день трансферного вікна - це не відповідає дійсності. Ми за ним стежили і зараз дивимося. Але він мало грає, на жаль. Молодий, а у нас своїх багато молодих перспективних, яких треба ростити. Збірна це довела", - зазначив Суркіс.

Нагадаємо, Динамо переграло Рух у 6 турі УПЛ.

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