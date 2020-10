Зірвався перехід 19-річного нападника Фламенго Лінкольна до київського Динамо.

Про це повідомляє журналіст Кай Мота.

Причиною стало те, що гравець не встиг прилетіти в Україну до закриття трансферного вікна.

Фламенго й Лінкольну сподобалась пропозиція від Динамо щодо 4,5 млн євро за 80% прав на контракт. Було навіть обговорено питання зарплати.

Коли з’ясувалося, що Лінкольн не встигне прилетіти в Україну до завершення трансферного вікна, у Фламенго пропонували підписати контракт дистанційно – з використанням електронного підпису. Однак з’ясувалося, що це неможливо – їх не приймають при реєстрації футболістів в Україні.

Лінкольн, якого дуже порадувала нагода попрацювати з Мірчею Луческу, сподівається, що переговори з Динамо можна буде поновити під час зимового трансферного вікна.

Dínamo de Kiev ofereceu R$ 30 mi por 80% dos direitos econômicos do Lincoln. Indicação de Mircea Lucescu, técnico romeno com grande histórico de trabalhar jovens brasileiros. Proposta chegou no domingo e agradou a todos (Flamengo e jogador) #gefla