У матчі 14-го туру англійської Прем’єр-ліги Челсі прийме Вест Гем.

Початок матчу о 22:00.

Стали відомі стартові склади команд. Українець Андрій Ярмоленко матч розпочне на лаві запасних Вест Гема.

