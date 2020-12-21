Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 14 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка зіграє визну гру з Челсі в 14 турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в понеділок, 21 грудня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sport. Також онлайн матч Челсі - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Пісял 13 турів у Ченлсі - 22 очка та 8 місце в турнірній таблиці АПЛ. Вест Гем набрав 21 очко в 13 іграх і посідає 10 сходинку в чемпіонаті. У 13 турі Челсі в гостях програв Вулвергемптону (2:1), а Вест Гем удома розписав мирову з Крістал Пелес (1:1).