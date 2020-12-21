Магаль: Якщо ПФЛ звернеться, ми допоможемо і замінимо команду, яка зніметься із Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Галицькі Карпати стали одними із відкриттів Другої ліги цього сезону – аматорська команда дуже швидко обросла м’язистими виконавцями, зокрема із солідним досвідом виступів не лише у вищій лізі, але й у закордонних чемпіонатах. Доповнили склад молодими виконавцями, що у підсумку дало непоганий результат – галичани матимуть всі шанси поборотися за прохідне місце до першої ліги. І все ж – яка головна мета клубу? На що він розраховує і яким бачить майбутнє? Про це розповів президент Карпат, відомий політичний діяч Володимир Магаль, який вдало поєднує футбол та державотворення; нещодавно він був обраний до Івано-Франківської обласної ради.

Напевно, нашій команді варто поставити високу оцінку за виступ в осінній частині чемпіонату. Це при тому, що на початку ми трохи гальмували, адже склад був повністю не сформований, нам бракувало часу на кадрову підготовку. Трохи згодом вдалося підсилитися дуже якісними кадрами – Вербним та Дедою, які допомагали давати результат. Відзначу також роботу Романа Гнатіва, який показав себе не лише розумним та грамотним фахівцем. Команда йому довіряє, готова йти за ним. Як на мене, то це ознака того, що Гнатів виросте у топового тренера, сподіваюся, він затримається у нашому клубі якомога довше.

- Проясніть ситуацію з львівськими "Карпатами". Ви їздите на їхньому автобусі, граєте у їхній формі, значна частина тренерського штабу та персоналу – також з цього клубу. Крім того, назва, герб – дуже багато збігів…

- Тут все зрозуміло – Олег Смалійчук мій давній знайомий, ми товаришуємо. Згадайте, як кілька років тому у Галичі відбувся товариський матч між нашими командами. Ми, тоді ще аматори, перемогли наших друзів зі Львова, у складі яких грали Мякушко, Федецький, Швед, Карраскаль та інші зірки. Це був перший крок до того, щоб ми вийшли за рамки аматорів і задумалися про перехід на професійний рівень. Звісно, нам бракувало досвіду, тому Олег допоміг. Ми купили в "Карпат" комплекти форми та екіпіровки, там де можна було замінити герб – зробили це, де ні – залишили. Орендували автобус, запросили професіоналів. У нас просто не вистачило б часу збирати все по крупицях, самі знаєте, якою короткою була перерва між чемпіонатами. Але якщо тренерський штаб та персонал вдалося взяти "комплектом", то з гравцями так не вийшло. До нас перейшло лише кілька карпатівців, хоч ми пропонували багатьом. Я впевнений, що хлопці абсолютно не пошкодували про свій перехід – взяти тих же Мердєєва, Козака і Бея. Хлопці грали лише в чемпіонаті U-19, а тут одразу отримав шанс виступати проти сильних та досвідчених команд. Для нього це хороша можливість вирости та зарекомендувати себе на високому рівні.

- Не таємниця, що в сучасному футбольному світі все базується на фінансовому фундаменті...

- Ясна річ. Наша команда забезпечена всім необхідним. Ми тренуємося у Львові, живемо в хороших умовах, зарплату хлопці отримують вчасно. Ну, а за перемоги отримують дуже якісну матеріальну сатисфакцію. При чому, вона збільшується залежно від кількості перемог поспіль. Гравці, а вони рахувати гроші вміють, самі розуміють – розслаблятися не можна. Нам не завжди вдається вигравати. На це є різні причини. Зокрема, в кінці сезону ми втратили Вербного та інших гравців через коронавірус, а в одному матчі нас "класично" вбили судді. На жаль, поки що ми не маємо важелів впливу на ці процеси, у нас ще не достатньо досвіду, але не сумнівайтеся, ми обов’язково навчимося.

- А як щодо розвитку інфраструктури? У вас фактично нема тренувальної бази.

- Поки що нема, але ми вже почали її будувати. Не лише базу, але й стадіон. Наразі не буду розкривати всі карти, скажу лише, що ми плануємо здати її в експлуатацію вже наступного року.

- Плани серйозні. І напевно вони не для Другої ліги?

- Звісно, ми не плануємо тут затримуватися. Зробимо все можливе, щоб підвищитися у класі вже в цьому чемпіонаті, для цього взимку суттєво оновимо і підсилимо склад, проведемо збори за кордоном. Якщо дозволить епідеміологічна ситуація, то полетимо в Іспанію. Якщо ні – зупинимося на Туреччині. Зараз ми попрощалися з десятком виконавців, яким безперечно клуб щиро вдячний за їхню роботу, але треба рухатися вгору, тому у нас активно працює селекційний відділ. Досить кумедна ситуація – якщо на початку осені ми просили гравців перейти до нас, то частенько нам відмовляли, бо ніхто не розумів, що це за проєкт. Зараз же, ці гравці звертаються до нас і пропонують свої послуги. Футболісти ж спілкуються між собою, знають, в кого які умови праці, де є борги, де платять премії… Тому на нас чекає робоча зима і сподівання на те, що навесні команда стане значно сильнішою, аніж була восени.

- Наскільки далеко ви дивитеся? Зараз же такий час, що клуби не рідко знімаються з чемпіонатів, через брак фінансів.

- Ми міцно стоїмо на ногах. В нас зараз бюджет на рівні Першої ліги. По трошки і самі заробляємо. Наприклад, завдяки львівським "Карпатам", нам вдалося отримати титульного спонсора – компанію Betwinner. Це лише початок, плануємо і надалі розвиватися в цьому напрямку. А щодо команд, які не можуть дограти – на жаль, так, ця проблема нікуди не зникла.

- Чи не розглядався вами варіант звернення до ПФЛ, щоб замінити одну з таких команд у Першій лізі, аби не порушувався спортивний принцип?

- Це цікаве питання, але ви зрозумійте, у футбольній історії такого ще не було, наскільки мені відомо. Звичайно, якщо не дай Боже, одна з команд Першої ліги припинить своє існування, і якщо ПФЛ звернеться до нас із проханням замінити її, аби не порушувався спортивний принцип, то ми, мабуть, погодимося. Продемонструємо свої активи та можливості, дамо необхідні фінансові гарантії тощо. Це все малоймовірно, але я в житті ще не таке бачив. Ми ж мешканці Галичини, древнього міста Галич – у нас тут все трохи магічне і містичне. І звичайно, ми багато в чому тісно пов’язані зі Львовом, ще з 13-го століття, коли син Данила Галицького заснував місто Лева…

- Не рідко уболівальники говорять про можливе об'єднання між двома Карпатами…

- Важко щось говорити про те, що може статися, а не вже сталося. Я б не став щось підтверджувати чи заперечувати, побачимо…

Андрій Твердохліб, Чемпіон.