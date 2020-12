Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд виріс у досить бідній сім'ї.

Про це розповіла його мама Мел Рашфорд.

Marcus Rashford's family reveal just how much they struggled to make ends meet during his childhood 💔

📺📱 @MarcusRashford: Feeding Britain's Children | Monday, 19:00 GMT, BBC iPlayer BBC One pic.twitter.com/Vuh58aiCWW