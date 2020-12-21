Нещодавно гравець отримав нагороду від BBC за благодійну діяльність

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд виріс у досить бідній сім'ї.

Про це розповіла його мама Мел Рашфорд.

"Маркус забезпечує мене. Іноді я сиджу в своїй кімнаті і просто плачу. Я згадую, що було раніше і що є зараз. Іноді у нас не було навіть скибочки хліба в домі. Соромно це говорити, але так і було. Тому у мене було три роботи. Я просто намагалася працювати і заробляти гроші", - заявила мама гравця.

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"Я робила все можливе для заробітку, щоб просто вижити. Звикла говорити дітям, що я вже поїла, бо вони постійно запитували: "А де твоя порція?" Але при цьому мені не було чого їсти. Поки була їжа у моїх дітей, мене це більше ніж влаштовувало", - розповіла Мел Рашфорд.

Marcus Rashford's family reveal just how much they struggled to make ends meet during his childhood 💔

📺📱 @MarcusRashford: Feeding Britain's Children | Monday, 19:00 GMT, BBC iPlayer BBC One pic.twitter.com/Vuh58aiCWW — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 20, 2020

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонує Рашфорду 5-річний контракт.