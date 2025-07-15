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Динамо – Корвінул: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 15 липня 2025, 10:19
Динамо – Корвінул: онлайн-відеотрансляція товариського матчу
Динамо Київ

Київське Динамо зіграє свій черговий товариський матч у межах підготовки до сезону-2025/26.

Суперником підопічних "біло-синіх" стане румунський Корвінул. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом, а в прямому етері матч транслюватиме Youtube-канал Динамо та сайт "Чемпіон".

Онлайн-трансляція Динамо – Корвінул

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0. Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Перший матч завершився перемогою литовського колективу 2:0.

Напередодні Динамо зіграло внічию проти одного з представників Чемпіоншипу – Вест Бромвіча Альбіон.

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