Нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Маркус Рашфорд отримав спеціальну нагороду за підсумками року.

Про це повідомляє BBC.

23-річний гравець не був включений до списку претендентів на приз головною особистості зі світу спорту, але експертна комісія погодилася, що Рашфорд повинен отримати особливу нагороду за свою соціальну діяльність і благодійність.

Рашфорд протягом року організував кілька кампаній щодо допомоги малозабезпеченим і дітям.

Congratulations Marcus Rashford! 👏



The Manchester United and England footballer is the 2020 BBC Sports Personality of the Year Expert Panel Award winner! 🏆



📲💻 Watch: https://t.co/FqF6sZLPUG#SPOTY pic.twitter.com/S1gXLobYPi