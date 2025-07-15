Чісора: Я мав виграти бій з Усиком

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що міг перемогти українського чемпіона світу Олександра Усика (23-0, 14 КО) в очному бою, який відбувся у 2020 році.

Про це Чісора розповів в етері talkSPORT.

"Я б переміг той бій, якби на арені були люди (присутність уболівалників була заборонена через пандемію COVID-19, – прим.). Я бився з Усиком у тиші. Якби я мав людей, які мене заводять, то міг би виграти. Ми планували виграти 7 раундів, під час бою ми виграли 6, хоч наші і були близькими. Навіть його менеджер підійшов до мене і сказав: "Ми думали, що ти виграв", – сказав Чісора.

😤 "I'd have won the fight if..."

❌ "Hang on!"



Simon Jordan challenges @DerekWarChisora on his claim that he'd have beaten Oleksandr Usyk with one key change 😱



Watch in full here: https://t.co/YUPx8gzicz pic.twitter.com/2oQmEEBQP2 — talkSPORT (@talkSPORT) July 14, 2025

У жовтні 2020 року Олександр Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів.

19 липня українець проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі", що розташований у серці Великобританії.

Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до Лондона, де вже встиг стати зіркою соцмереж через незручну ситуацію під час прогулянки.

Раніше повідомлялося, що Чісора був шокований реакцією Усика на ракетні обстріли з боку російської армії.