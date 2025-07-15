Тренер Дюбуа – про реванш з Усиком: Ми розробили матір усіх можливих планів на бій

Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз висловився напередодні реваншу з Олександром Усиком та розповів про свої очікування від бою.

Фахівець взяв участь в обговоренні поєдинку на Talksport.

"Вони бились 24 місяці тому, ми весь цей час збирали інформацію. Ми вивчили Усика, поєднали усі матеріали та розробили матір усіх планів на цей бій.

Наш головний виклик – це Олександр Усик. Його вважають непереможним, дуже розумним боксером. Але навіть без боксу, його IQ дуже високий. Я казав про нього багато речей, але зараз я не хочу показувати ті відчуття, які ми пережили тоді в Польщі. У мене є своя думка про те, що відбулось тоді два роки тому, але зараз ми у цій точці. Я поважаю цю людину, Даніель його поважає, але прийшов наш час", – розповів Чарльз.

Нагадаємо, вже 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Напередодні український чемпіон за версіями WBA, WBC та WBO разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії.

Раніше своїми очікуваннями від поєдинку поділився спаринг-партнер Усика Кассіус Чейні.