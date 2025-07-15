Ексгравець Манчестер Юнайтед подав на клуб до суду

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе подав до суду на клуб через непрофесійні дії його медичного штабу.

Про це повідомляє Talksport.

27-річний гравець звинуватив "манкуніанців" у клінічній недбалості, а саме певній пораді від медичного штабу щодо відновлення після однієї з травм.

Туанзебе перебував на контракті в МЮ з 2015 по 2023 рік, періодично граючи в орендах – Астон Вілла, Наполі та Сток Сіті. Цього літа захисник став гравцем Бернлі на правах вільного агента.

У складі Манчестер Юнайтед конголезець зіграв 37 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. За час в команді Туанзебе пропустив 86 матчів через різноманітні ушкодження.

Раніше повідомлялось, що основний воротар МЮ пропустить передсезонне турне через травму.