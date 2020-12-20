 Нападник Мілану забив найшвидший гол в історії Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Нападник Мілану забив найшвидший гол в історії Серії А

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Нападник Мілану забив найшвидший гол в історії Серії А
#Мілан, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

Лідери чемпіонату Італії Сассуоло і Мілан на цей час проводять очну зустріч в рамках 13-го туру Серії А.

Рахунок був відкритий уже через 6,2 секунди після стартового свистка нападником россонері Рафаелем Леау.

Попередній рекорд належав італійському півзахиснику Пьяченци Паоло Піоггі, який забив гол на восьмій секунді поєдинку чемпіонату ще у грудні 2001-го року.

Зауважимо, що підопічні Піолі вже на дев’ятій хвилині подвоїли перевагу, проте гол Чалханоглу був скасований через офсайд.

Нагадаємо, Мілан побив рекорд результативності Серії А.

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