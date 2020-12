Мілан зіграв внічию з Дженоа (2:2) та побив рекорд результативності Серії А.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Це чотирнадцята зустріч поспіль в рамках Серії А, в якій червоно-чорні забивають два голи і більше. І це абсолютний рекорд в історії італійського чемпіонату.

Попередню серію з 13-ти таких матчів видав Торіно в далекому 1948 році.

