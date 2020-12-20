Джерело - Команда №1.
Півзахисник Шахтаря Алан Патрік - найкращий гравець української Прем'єр-ліги за загальною кількістю ключових пасів у першому колі.
Про це повідомляє Команда №1.
Патрік зробив 25 ключових передач.
На другому місці хавбек Десни Владислав Калітвінцев з 22 пасами.
1. Алан Патрік (Шахтар) – 25
2. Владислав Калітвінцев (Десна) – 22
3-6. Дмитро Мишньов (Маріуполь) – 19
3-6. Тайсон (Шахтар) – 19
3-6. Дмитро Топалов (Маріуполь) – 19
3-6. Віктор Циганков (Динамо) – 19
Нагадаємо, Тайсон - найкращий гравець першого кола УПЛ за середнім балом InStat.