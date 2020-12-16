До ТОП-3 увійшов Алан Патрік та Денис Попов

Півзахисник Шахтаря Тайсон став найкращим гравцем УПЛ у першому колі за середнім балом InStat.

Про це повідомляє Команда №1.

Також, до трійки увійшов Алан Патрік та Денис Попов.

1. Тайсон (Шахтар) 308

2. Денис Попов (Динамо) 297

3. Алан Патрік (Шахтар) 292

4. Микола Матвієнко (Шахтар) 284

5. Віктор Циганков (Динамо) 282

6. Марлос (Шахтар) 280

7. Микола Шапаренко (Динамо) 277

8. Додо (Шахтар) 277

9. Тете (Шахтар) 275

10. Манор Соломон (Шахтар) 275

Нагадаємо, Тайсон не вів перемовин з іншими клубами.