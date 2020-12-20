Поворознюк: Є люди, які не хочуть бачити Інгулець в УПЛ

Поєдинок Інгулець - Шахтар був скасований з поруженням регламенту.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Звинувачення у договірних матчах - це все вилами по воді писано. Мені хочуть закрити рот, але я цього не дозволю. Просто є певні люди, які не хочуть нас бачити в Прем'єр-лізі, ось вони і лізуть зі шкіри, щоб нас звідти вигнати", - заявив функціонер.