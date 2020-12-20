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Поворознюк: Є люди, які не хочуть бачити Інгулець в УПЛ

Сьогодні 10:12 333 0
Рішення про скасування матчу Інгулець - Шахтар прийнято з порушенням регламенту, на думку функціонера
Поворознюк: Є люди, які не хочуть бачити Інгулець в УПЛ
#Інгулець, #Поворознюк

Джерело - Експрес.

Поєдинок Інгулець - Шахтар був скасований з поруженням регламенту.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Звинувачення у договірних матчах - це все вилами по воді писано. Мені хочуть закрити рот, але я цього не дозволю. Просто є певні люди, які не хочуть нас бачити в Прем'єр-лізі, ось вони і лізуть зі шкіри, щоб нас звідти вигнати", - заявив функціонер.

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"Рішення про скасування матчу прийнято з порушенням регламенту. За правилами, рішення про неготовність поля делегат матчу виносить за годину до стартового свистка. А наш поєдинок скасували о восьмій ранку, а не о 13, як того вимагав регламент", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, УАФ розслідує потенційний договірняк у матчі Інгульця U-21.

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