Найращим воротарем 2020 року версією ФІФА був визнаний голкіпер Баварії Мануель Ноєр.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Німець отримав нагороду The Best. У сезоні-2019/20 Мануель виграв 5 трофеїв у складі Баварії.

