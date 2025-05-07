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Розмов багато: тренер Руха відреагував на інформацію про інтерес з боку Лехії

Олексій Мурзак — 7 травня 2025, 16:51
Розмов багато: тренер Руха відреагував на інформацію про інтерес з боку Лехії
Віталій Пономарьов
ФК Рух

Лехія розглядає можливість призначення головним тренером команди наставника Руха Віталія Пономарьова.

Про це повідомляє Футбол 24.

За інформацією джерела, клуб Екстракляси задоволений грою українських футболістів та хоче продовжити цей вектор селекції.

Як відомо, у складі Лехії виступають Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Максим Хлань, Антон Царенко та Богдан В’юнник.

Контракт Пономарьова з Рухом спливає наприкінці сезону 2024/25, як і угода нинішнього головного тренер Лехії Джона Карвера.

Пізніше сам тренер відреагував на цю інформацію.

"Нічого з цього приводу не хотілося б коментувати. Розмов багато є й про різні клуби, але зараз я в ФК Рух. Буде якась визначеність, тоді й поговоримо.

Поки мені і в ФК Рух цікаво, а там – побачимо... В нас добре працює Академія, є багато молодих, перспективних гравців", – сказав Пономарьов у коментарі Українському футболу.

Після 31-го туру Лехія має в доробку 33 залікові бали та посідає у турнірній таблиці польської Екстракляси 14 щабель.

Водночас Рух за три тури до завершення чемпіонату УПЛ 2024/25 йде 9-м. З турнірними розкладами  можна ознайомитися ТУТ.

Лехія Рух Чемпіонат України, УПЛ Віталій Пономарьов

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