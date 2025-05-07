Захисник Барселони прокоментував свій плювок у Ачербі
Іньїго Мартінес
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Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес прокоментував свій плювок у захисника Інтера Франческо Ачербі під час матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.
33-річного іспанця цитує BBC.
"Ачербі відсвяткував гол прямо переді мною, я розізлився. Це була необов'язкова реакція з мого боку. Але я плюнув не в нього, плювок був поруч із ним. Інакше мене б, безсумнівно, вилучили з поля", – заявив захисник Барселони.
Скандальний епізод трапився на останній хвилині першого тайму, коли гравці Інтера святкували гол Хакана Чалханоглу з пенальті.
Нагадаємо, вчора, 6 травня, Інтер виграв матч-відповідь у овертаймі з рахунком 4:3 і пробився до фіналу, де 31 травня зіграє з переможцем протистояння між ПСЖ і Арсеналом.