Манчестер Юнайтед націлився на одного з найкращих бомбардирів Серії А

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до форварда Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.

Про це повідомляє Foot Mercato.

"Червоні дияволи" наразі займаються пошуками нового нападника на наступний сезон, і включили до свого шортлиста Кіна. Також розглядаються кандидатури Віктора Дьокереша зі Спортинга, Ліама Делапа з Іпсвіча та форварда Наполі Віктора Осімхена, який проводить нинішній сезон у оренді в Галатасараї.

У контракті Кіна з Фіорентиною прописана клаусула в розмірі 50 мільйонів євро, проте вона діє лише в період з 1 до 15 липня.

Нагадаємо, наразі Кін іде на другому місці в гонці бомбардирів Серії А поточного сезону, відзначившись 17 голами в 30 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що пріоритетною кандидатурою для Манчестер Юнайтед є Делап.