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Манчестер Юнайтед націлився на одного з найкращих бомбардирів Серії А

Олег Дідух — 7 травня 2025, 16:41
Манчестер Юнайтед націлився на одного з найкращих бомбардирів Серії А
Моузе Кін
Getty Images

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до форварда Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.

Про це повідомляє Foot Mercato.

"Червоні дияволи" наразі займаються пошуками нового нападника на наступний сезон, і включили до свого шортлиста Кіна. Також розглядаються кандидатури Віктора Дьокереша зі Спортинга, Ліама Делапа з Іпсвіча та форварда Наполі Віктора Осімхена, який проводить нинішній сезон у оренді в Галатасараї.

У контракті Кіна з Фіорентиною прописана клаусула в розмірі 50 мільйонів євро, проте вона діє лише в період з 1 до 15 липня.

Нагадаємо, наразі Кін іде на другому місці в гонці бомбардирів Серії А поточного сезону, відзначившись 17 голами в 30 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що пріоритетною кандидатурою для Манчестер Юнайтед є Делап.

Манчестер Юнайтед Фіорентина Мойзе Кін

Манчестер Юнайтед

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