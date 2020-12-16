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Сьогодні, 16 грудня, відбулися матчі 12 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
12 тур, 16 грудня
Верона - Сампдорія 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Екдаль, 0:2 - 54 Верре, 1:2 - 70 Цакканьї(П)
Дженоа - Мілан 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Дестро, 1:1 - 52 Калабріа, 2:1 - 60 Дестро, 2:2 - 83 Кіатенгва
Інтер - Наполі 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 73 Лукаку(П)
Парма - Кальярі 0:0 (0:0)
Спеція - Болонья 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Нзола, 2:0 - 63 Нзола, 2:1 - 72 Домінгес, 2:2 - 90+2 Барроу
Фіорентина - Сассуоло 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Траоре, 1:1 - 35 Влахович(П)
Нагадаємо, Маліновський допоміг Аталанті зіграти внічию з Ювентусом.