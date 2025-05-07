Міцна заявка на єврокубки: огляд перенесеного матчу Кривбас – Лівий Берег

У середу, 7 травня, Кривбас розгромив Лівий Берег у перенесеному матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Ця перемога дозволила криворізькому клубу наздогнати Полісся та Карпати в боротьбі за єврокубки – три колективи мають по 43 бали.

Зазначимо, що дублем у складі підопічних Юрія Вернидуба відзначився Єгор Твердохліб, що дозволило йому піднятися на друге місце у списку бомбардирів поточного сезону.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 7 травня

Кривбас – Лівий берег 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 27 Кузик, 2:0 – 47 Твердохліб, 3:0 – 69 Соса, 4:0 – 90+1 Твердохліб

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік (Бандейра 80), Конате, Романчук, Кузик, Хрвоє (Луньов 46), Вакулко (Ікенна 73), Задерака, Твердохліб, Микитишин (Ндомбасі 61), Соса (Гонсалес 80).

Лівий Берег: Механів, Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал (Сідней 81), Банада, Косовський (Приходько 51), Когут (Войцеховський 46), Синиця (Дієгу 58), Шастал (Галас 51), Сухоручко.

Попередження: 45+1 Хрвоє – 31 Когут

З турнірними розкладами за 3 тури до завершення УПЛ сезону 2024/25 можна ознайомитися ТУТ.