Фіорентина оголосила про продовження контракту із головним тренером

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба флорентійського клубу.

Нова угода розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт діяв до 2026 року.

Палладіно проводить свій перший сезон на посаді головного тренера Фіорентини. Наразі команда посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А з 59 очками в активі. Також "фіалки" вийшли до півфіналу Ліги конференцій, де їхнім суперником є Бетіс. Перший матч у Іспанії Фіорентина програла 1:2.

Флорентійський клуб – другий у тренерській кар’єрі Палладіно. 41-річний італійський фахівець розпочинав свій тренерський шлях у Монці, яку очолював у 2022 – 2024 роках.

Раніше повідомлялося про те, форвардом Фіорентини Мойзе Кіном зацікавився Манчестер Юнайтед.