Просто призначте мені дату: Гвоздик бажає провести титульний поєдинок

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) висловив бажання отримати титульний бій.

Про це він сказав у коментарі BoxingScene.

"Чи я хочу титульний бій якнайшвидше? Так. Але чи є в мене можливість битися за титул у наступному поєдинку? Не відчуваю, що мені потрібен час на розкачку чи якісь проміжні бої. Я провів один проміжний поєдинок, але я готовий до будь-яких викликів.

Оскільки я маю великий досвід, то знаю, як підготуватися до цих великих боїв. Мені справді не потрібен цей час, щоб знову налаштуватися. Просто призначте мені дату, і я буду готовий", – сказав Гвоздик.

Раніше український боксер визнав, що готовий приймати виклики від топових боксерів напівважкої ваги. Найкращим варіантом була б зустріч із росіянином Дмитром Біволом, який є наразі абсолютним чемпіоном світу. Гвоздик готовий і до боїв проти Артура Бетербієва та інших топових боксерів.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 квітня в американському Оушенсайді (штат Каліфорнія) Гвоздик достроково переміг Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО). У третьому раунді український спортсмен двічі відправляв суперника в нокдаун, після останнього рефері ухвалив рішення зупинити бій.