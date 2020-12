Яшин - найкращий воротар в історії за версією France Football

Французький журнал France Football назвав голкіпера збірної СРСР Льва Яшина найкращим історії на цій позиції.

Про це повідомляє пресслужба видання.

На нагороду також претендували Гордон Бенкс (Англія), Тома Нконо (Камерун), Джанлуїджі Буффон (Італія), Петер Шмейхель (Данія), Ікер Касільяс (Іспанія), Едвін ван дер Сар (Нідерланди), Зепп Маєр (Німеччина), Мануель Ноєр (Німеччина), Діно Дзофф (Італія).

Переможця визначило журі з 140 журналістів, які беруть участь у голосуванні за Золотий м'яч.

