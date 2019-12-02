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Алісон отримав нагороду Лева Яшина

Сьогодні 22:23 98 0
Голкіпер Ліверпуля отримав приз імені Льва Яшина.
Алісон отримав нагороду Лева Яшина
#Алісон, #France Football

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Ліверпуля Алісон Бекер за версією France Football став найкращим воротарем світу та став першим, хто отримав приз імені легендарного Лева Яшина.

Аліссон у минулому сезоні виграв з Ліверпулем Лігу чемпіонів, а влітку з Бразилією став переможцем Копа Америки.

У трійку претендентів також  увійшли Марк-Андре тер Штеген із Барселони та Едерсон із Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року.

Також, Роналду пропустить церемонію вручення Золотого м'яча-2019.

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