Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Ліверпуля Алісон Бекер за версією France Football став найкращим воротарем світу та став першим, хто отримав приз імені легендарного Лева Яшина.
Аліссон у минулому сезоні виграв з Ліверпулем Лігу чемпіонів, а влітку з Бразилією став переможцем Копа Америки.
У трійку претендентів також увійшли Марк-Андре тер Штеген із Барселони та Едерсон із Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року.
Також, Роналду пропустить церемонію вручення Золотого м'яча-2019.