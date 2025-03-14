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Скандал навколо Альвареса набирає обертів: Мессі не покарали за аналогічний удар у фіналі ЧС-2022

Богдан Войченко — 14 березня 2025, 12:48
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Скандал навколо Альвареса набирає обертів: Мессі не покарали за аналогічний удар у фіналі ЧС-2022

Скандал навколо нападника Атлетико Хуліана Альвареса та його пенальті у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (1:0, 2:4 пенальті) набирає нових обертів.

У соцмережах поширюється відео 11-метрового удару Ліонеля Мессі у фіналі чемпіонату світу проти Франції (3:3, 4:2 пенальті).

Капітан "небесно-блакитних" відзначився з позначки схожим епізодом. Нападник, пробиваючи пенальті, зачепив опорну ногу і суддя не скасував взяття воріт.

@_wojtek_skulski Messi’s penalty controversy in the world cup final 2022 #Messi #worldcup2022 #final #penalty #robbed #controversy #VAR ♬ dźwięk oryginalny - Wojtek Skulski

Нагадаємо, Альварес під час серії пенальті з Реалом послизнувся і зачепив опорною ногою м'яч, через що головний арбітр скасував взяття воріт.

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Пізніше виявилося, що і сам Хуліан не впевнений, чи "законно" він пробив 11-метровий.

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