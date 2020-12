На нагороду The ​​Best претендує три футболісти - Ліонель Мессі та Кріштану Роналду та Роберт Левандовський.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

