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ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі

Сьогодні 17:32 436 0
Ліонель Мессі може змінити клуб
ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі
#Мессі, #Барселона, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ вивчає можливість підписання форварда Барселони Ліонеля Мессі влітку 2021 року.

Про це повідомляє ESPN.

Відзначається, що нападник парижан Неймар і спортивний директор клубу Леонардо обговорювали варіант з трансфером аргентинця цього літа, коли Мессі хотів піти з Барси, і з тих пір не втратили інтерес до цієї ідеї.

Перешкодою для трансферу може стати зарплата Мессі в розмірі 60 млн євро на рік, що є більшою зарплати Неймара (36 млн) і форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (20 млн).

При цьому пріоритетним завданням парижан є продовження контрактів Неймара і Мбаппе.

Нагадаємо, контракт аргентинського футболіста з каталонцями закінчується в 2021 році, і гравець зможе вести переговори з іншими командами вже в січні майбутнього року.

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