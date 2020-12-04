ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі

Ліонель Мессі може змінити клуб

ПСЖ вивчає можливість підписання форварда Барселони Ліонеля Мессі влітку 2021 року.

Про це повідомляє ESPN.

Відзначається, що нападник парижан Неймар і спортивний директор клубу Леонардо обговорювали варіант з трансфером аргентинця цього літа, коли Мессі хотів піти з Барси, і з тих пір не втратили інтерес до цієї ідеї.

Перешкодою для трансферу може стати зарплата Мессі в розмірі 60 млн євро на рік, що є більшою зарплати Неймара (36 млн) і форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (20 млн).

При цьому пріоритетним завданням парижан є продовження контрактів Неймара і Мбаппе.

Нагадаємо, контракт аргентинського футболіста з каталонцями закінчується в 2021 році, і гравець зможе вести переговори з іншими командами вже в січні майбутнього року.

Раніше, Челсі спробує перехопити Мессі.