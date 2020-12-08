Джеко: Україна багато років грає в хороший футбол

Капітан збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко відзначив хорошу гру збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"З огляду на, що ми були в четвертому кошику, ми очікували отримати складну групу. Так і вийшло. У нашій групі чемпіони світу, Франція - головний претендент на перемогу в групі.

Є Україна, яка вже багато років грає в хороший футбол, і Фінляндія, яку ми добре знаємо. Мені досі прикро через ураження ім. З 5-й кошиком нам теж не пощастило, Казахстан - одна з кращих збірних звідти.

В останні роки ми довели, що найбільший суперник для нас - це ми самі. Коли ми не викладаємось на повну, ми навряд чи можемо когось обіграти. Але якщо кожен викластися на 100%, то ми зможемо грати з ким завгодно", - розповів Джеко.