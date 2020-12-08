У Ворсклі відреагували на проблеми із фінансуванням

У Ворсклі відсутні проблеми із фінансуванням.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

"Відповідаючи на запит багатьох масмедіа щодо "викидів" порції фейкової інформації "жовтою" пресою у всесвітню мережу, повідомляємо наступне: на сьогоднішній день футбольний клуб Ворскла має стабільну фінансову базу. Всі зобов’язання, які менеджмент Ворсклян взяв на себе, виконуються повною мірою.

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Команди зі структури клубу забезпечені необхідним для того, аби мати повноцінний тренувальний процес та виконувати поставлені на сезон завдання.

Інвестори Ворскли вже зараз розглядають бюджетування на наступний рік, враховуючи рекомендації та побажання тренерської ради і всіх футболістів.

Фінансування, що його зараз отримує, зокрема, головна команда зі структури, цілком вистачить для того, аби боротися за найвищі позиції в українському футболі", - йдеться в повідомленні.