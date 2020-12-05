 Григорчук: Після чемпіонства привітали з Вернидубом один одного | Футбол | Champion.com.ua
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Григорчук: Після чемпіонства привітали з Вернидубом один одного

Сьогодні 14:10 540 0
Роман Григорчук розмовляв з Вернидубом, коли йшов у солігорський Шахтар
Григорчук: Після чемпіонства привітали з Вернидубом один одного
#Вернидуб, #Григорчук, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Колишній головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб привітав чинного коуча "гірників" Романа Григорчука з перемогою в чемпіонаті Білорусі.

Про це Григорчук розповів порталу Sport.ua.

"Звісно. Я коли йшов у Шахтар, у нас була розмова з Юрієм Миколайовичем. І коли закінчився сезон, в якому Шахтар здобув перемогу, ми теж розмовляли. У нас все в порядку. Після чемпіонства ми один одного привітали. І нам завжди є про що поговорити. А в такій ситуації тим більше", - сказав Григорчук.

Нагадаємо, Григорчук - перший український тренер, який став чемпіоном трьох країн.

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