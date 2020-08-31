Джерело - fcshakhter.by.
Юрій Вернидуб прийняв рішення подати у відставку із поста головного тренера Шахтаря Солігорськ за власним бажанням.
Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.
Вернидуб пішов у відставку у зв'язку з сімейними обставинами. Клуб задовольнив запит тренера і приступив до пошуку нового наставника.
Разом з Юрієм Вернидубом Шахтар залишають і його помічники: Дмитро Кара-Мустафа, Олександр Ногін, Ігор Фокін та Валерій Михайленко.
Нарізі Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі.
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⚡ Юрий Вернидуб покинул "Шахтер" ⠀ Главный тренер нашей команды Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника. ⠀ Вместе с Юрием Вернидубом "Шахтер" покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко. ⠀ Наш футбольный клуб благодарит Юрия Николаевича и его тренерский штаб за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.