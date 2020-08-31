 Вернидуб розірвав контракт з солігорським Шахтарем | Футбол | Champion.com.ua
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Вернидуб розірвав контракт з солігорським Шахтарем

Сьогодні 11:45 667 0
Тренер розірвав контракт через сімейні обставини
Вернидуб розірвав контракт з солігорським Шахтарем
#Шахтар, #Вернидуб

Джерело - fcshakhter.by.

Юрій Вернидуб прийняв рішення подати у відставку із поста головного тренера Шахтаря Солігорськ за власним бажанням. 

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

Вернидуб пішов у відставку у зв'язку з сімейними обставинами. Клуб задовольнив запит тренера і приступив до пошуку нового наставника.

Разом з Юрієм Вернидубом Шахтар залишають і його помічники: Дмитро Кара-Мустафа, Олександр Ногін, Ігор Фокін та Валерій Михайленко.

Нарізі Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі.

 
 
 
 
 
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⚡ Юрий Вернидуб покинул "Шахтер" ⠀ Главный тренер нашей команды Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника. ⠀ Вместе с Юрием Вернидубом "Шахтер" покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко. ⠀ Наш футбольный клуб благодарит Юрия Николаевича и его тренерский штаб за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Публикация от FC Shakhter Soligorsk (@fcshakhterby)

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