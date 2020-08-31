Тренер розірвав контракт через сімейні обставини

Юрій Вернидуб прийняв рішення подати у відставку із поста головного тренера Шахтаря Солігорськ за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

Вернидуб пішов у відставку у зв'язку з сімейними обставинами. Клуб задовольнив запит тренера і приступив до пошуку нового наставника.

Разом з Юрієм Вернидубом Шахтар залишають і його помічники: Дмитро Кара-Мустафа, Олександр Ногін, Ігор Фокін та Валерій Михайленко.

Нарізі Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі.