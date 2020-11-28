 Григорчук із солігорським Шахтарем виграв чемпіонат Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Григорчук із солігорським Шахтарем виграв чемпіонат Білорусі

Сьогодні 14:56 788 0
Шахтар Солігорськ вдруге в історії виграв чемпіонат країни
Григорчук із солігорським Шахтарем виграв чемпіонат Білорусі
#Шахтар, #БАТЕ, #Динамо Брест

Джерело - Чемпіон.

У Білорусі був зіграний останній тур чемпіонату країни.

Солігорський Шахтар переграв ФК Мінськ та виграв чемпіонат Білорусі. Команда Григорчука на 1 очко випередила БАТЕ, який не зміг переграти Динамо Мінськ у 30 турі чемпіонату.

В свою чергу Торпедо-БелАЗ вперше в історії завоював бронзові медалі чемпіонату Білорусі. Команда із Жодіно вийшли переможцями із заочної боротьби з Німаном і брестським Динамо в заключному турі.

Чемпіонат Білорусі

30 тур, 28 листопада

Шахтар Солігорськ - ФК Мінськ 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Жердев, 1:1 – 24 Кендиш, 1:2 – 52 Шрамченко, 2:2 – 72 Архіпов, 3:2 - 90+2 Бєгунов, 4:2 - 90+9 Архіпов 

Динамо М. - БАТЕ 0:0

Динамо-Брест – Німан 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 21 Юзепчук, 1:1 – 22 Гордійчук, 2:1 – 67 Мілевський, 3:1 - 90+4 Биков

Вітебськ - Торпедо-БелАЗ 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 8 Антілевскі, 1:1 – 14 Матвеєнко, 1:2 – 51 Густаво, 2:2 – 78 Червяков, 2:3 – 86 Велозу

Іслоч Мінськ - Городея 2:2

Белшина - Рух Брест 3:7

Славія Мозир - Енергетик-БГУ 2:1

 

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