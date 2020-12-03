Дев'ять команд гарантували собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів

Деякі команди вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 1 грудня, і середу, 2 грудня, відбулися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками яких місце в плей-оф гарантували собі вже 9 команд.

В 1/8 фіналу навесні точно зіграють Баварія, Боруссія Д (обидва - Німеччина), Барселона і Севілья (обидва - Іспанія), Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі (всі - Англія), Ювентус (Італія) і Порту (Португалія).

Що стосується українських клубів, то Динамо втратило шанси на вихід в плей-оф, а ось Шахтар має шанси вийти з групи.

Раніше, Ювентус розгромив Динамо у Лізі чемпіонів.