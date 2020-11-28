Матвієнко відреагував на закінчення контракту з Шахтарем

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко вказав на інтерес європейських клубів.

Про це розповів сам футболіст.

"Ваш контракт з Шахтарем закінчується в кінці сезону, шукаєте нову команду з агентом? Я поки не можу про це говорити, цими питаннями займається мій агент.

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Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі розмовляв з вашим агентом в останнє трансферне вікно. Чи доступний ще цей варіант? Так, насправді переговори велися, але не тільки з представниками Наполі. Однак у мене все ще немає наміру говорити про майбутнє, і я хочу зосередитися на сьогоденні. Моя мета - виходити на поле і домагатися результату завжди, незалежно від майбутнього", - розповів Матвієнко.