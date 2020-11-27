Стало відомо коли повернуться глядачі на матчі АПЛ

Після заяви прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона щодо закінчення національного карантину в Англії допускатиметься присутність вболівальників на стадіонах матчів АПЛ з 2 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Вболівальників дуже не вистачає на матчах АПЛ, і тому ми вітаємо заяву прем'єр-міністра про повернення уболівальників, нехай і в невеликій кількості. Ми як і раніше прагнемо працювати спільно з урядом, щоб підвищити відвідуваність до більш значного рівня. Поки це не буде зроблено, багато вболівальників не зможуть відвідувати ігри, і наші клуби будуть продовжувати проводити матчі з фінансовими втратами. Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати з урядом над їх наступними кроками", - йдеться у заяві.