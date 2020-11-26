 АПЛ допустить глядачів на матчі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
АЕК - Зоря 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:45 653
Хімік програв Галатасараю і залишив Кубок ЄКВ
Сьогодні 19:55 42
АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 19:53 751
Красюк розповів про наступний бій Усика
Сьогодні 18:55 804
Асоціація футболістів України вимагатиме відставки Павелка, якщо УАФ програє у Лозанні
Сьогодні 16:39 657
АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 10:43 1228
Пятов став найгіршим гравцем матчу Боруссія М – Шахтар
Сьогодні 10:28 1494
Тренер Боруссії оцінив перемогу над Шахтарем
Сьогодні 08:47 1446
АЕК - Зоря: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 08:28 859
Реал переміг Інтер, Ліверпуль програв Аталанті. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1519
Блоги
Динамо пропускає другий гол від Барселони
Динамо пропускає другий гол від Барселони Андрій Твердохліб
24.11.2020 23:29 412
Барселона відкрила рахунок у грі з Динамо в Лізі чемпіонів
Барселона відкрила рахунок у грі з Динамо в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 23:21 457
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 22:36 757
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 20:53 2869
ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі
ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі Андрій Твердохліб
24.11.2020 16:44 1191
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:55 Волейбол Хімік програв Галатасараю і залишив Кубок ЄКВ 42
19:53 Пряма трансляція АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE 751
19:45 Футбол АЕК - Зоря 0:0. ОНЛАЙН 653
19:40 Футбол УЄФА незабаром передасть Україні мотивувальну частину рішення 201
19:36 Блог Ребров зробив сину унікальний подарунок 969
19:26 Бокс Джейкобс розповів, з ким хотів би зустрітися до завершення кар'єри 230
19:10 Футбол Галатасарай відновив інтерес до Яремчука 330
18:55 Бокс Красюк розповів про наступний бій Усика 804
18:40 Футбол Громов та Гладкий вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з АЕКом 511
18:25 ММА Чемпіон UFC Фігейредо зустрінеться з Морено 12 грудня 404
18:10 Футбол УЄФА довічно дискваліфікував прес-аташе Карабаха за заклики вбивати вірмен 1339
17:55 Футбол Челсі хоче продовжити контракт з Сілвою 480
17:43 Блог Величезні черги, заворушення і сльози: Аргентина прощається з Марадоною 880
17:39 Біатлон Російський коментатор повідомив, що Підручний здав сумнівний тест на коронавірус 627
17:25 Футбол АПЛ допустить глядачів на матчі 684
17:10 Футбол Шовковський відреагував на технічну поразку збірної України 1967
17:02 Блог Фото дня: Кличко підписав книгу Шовковському 301
16:54 Футбол Інгулець переглядає захисника збірної Конго 678
16:39 Футбол Асоціація футболістів України вимагатиме відставки Павелка, якщо УАФ програє у Лозанні 657
16:25 Біатлон Санітра: Варвинець не виступатиме на Кубку світу в цьому сезоні 934
16:09 Футбол Левченко: Найпростіше звалити на те, що УЄФА базується у Швейцарії 1170
16:00 Блог Хто не чув, той побачить! Віталій Кличко презентував самоіронічну книгу своїх цитат 391
15:55 Бокс Лебедєв: Усику не вдасться втекти від Джошуа 1601
15:41 Футбол Леоненко не бачить прогресу Динамо при Луческу 1874 4
15:25 Футбол Асистент Шевченка відреагував на технічну поразку збірної України 1867

АПЛ допустить глядачів на матчі

Сьогодні 17:25 684 0
Клуби поділено на дві групи
АПЛ допустить глядачів на матчі
#АПЛ

Джерело - UA-футбол.

Всі клуби англійської Прем'єр-ліги були розподілені на категорії, відповідно до яких знімаються обмеження на допуск глядачів на стадіон.

Про це повідомляє Sky Sports.

10 команд зможуть допустити не більше 2000 фанатів, інші 10 учасників продовжать проводити матчі при порожніх трибунах.

Клуби, домашні матчі яких дозволили проводити з обмеженням за кількістю глядачів (2000 осіб): Тоттенгем, Челсі, Вест Гем, Крістал Пелес, Арсенал, Фулгем, "Ліверпуль, Евертон, Брайтон, Саутгемптон.

Клуби, яким заборонили допускати глядачів на домашні матчі: Астон Вілла, Вулвергемптон, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Лідс, Вест Бромвіч Альбіон, Шеффілд Юнайтед, Лестер, Бернлі.

Нагадаємо, Тоттенгем переміг Манчестер Сіті.

Коментарі ()