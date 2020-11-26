АПЛ допустить глядачів на матчі

Клуби поділено на дві групи

Всі клуби англійської Прем'єр-ліги були розподілені на категорії, відповідно до яких знімаються обмеження на допуск глядачів на стадіон.

Про це повідомляє Sky Sports.

10 команд зможуть допустити не більше 2000 фанатів, інші 10 учасників продовжать проводити матчі при порожніх трибунах.

Клуби, домашні матчі яких дозволили проводити з обмеженням за кількістю глядачів (2000 осіб): Тоттенгем, Челсі, Вест Гем, Крістал Пелес, Арсенал, Фулгем, "Ліверпуль, Евертон, Брайтон, Саутгемптон.

Клуби, яким заборонили допускати глядачів на домашні матчі: Астон Вілла, Вулвергемптон, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Лідс, Вест Бромвіч Альбіон, Шеффілд Юнайтед, Лестер, Бернлі.

Нагадаємо, Тоттенгем переміг Манчестер Сіті.