Ла-Ліга планує повернути уболівальників на стадіони

Ла-Ліга буде вести переговори з іспанським урядом, щоб домогтися дозволу на повернення уболівальників на трибуни.

Про це розповів глава Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Ми будемо говорити з урядом з приводу допуску на трибуни до трьох тисяч глядачів. У Іспанії є такі регіони як Канарські острови, Балеари або Мадрид, де цілком можливо безпечно розмістити вболівальників. На цей момент уряд хоче, щоб правила були однаковими по всій Іспанії, але це неможливо", - розповів Тебас.