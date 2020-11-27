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Ла-Ліга планує повернути уболівальників на стадіони

Сьогодні 11:17 253 0
Ла-Ліга планує повернути на стадіони до трьох тисяч уболівальників
Ла-Ліга планує повернути уболівальників на стадіони
#Ла-Ліга

Джерело - football.ua.

Ла-Ліга буде вести переговори з іспанським урядом, щоб домогтися дозволу на повернення уболівальників на трибуни.

Про це розповів глава Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Ми будемо говорити з урядом з приводу допуску на трибуни до трьох тисяч глядачів. У Іспанії є такі регіони як Канарські острови, Балеари або Мадрид, де цілком можливо безпечно розмістити вболівальників. На цей момент уряд хоче, щоб правила були однаковими по всій Іспанії, але це неможливо", - розповів Тебас.

Наразі відвідування футбольних матчів професійного рівня в Іспанії заборонено в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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