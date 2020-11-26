Кривцов: За грою Шахтар не поступився Боруссії

Шахтар провалив стандарти у грі проти Боруссії у Лізі чемпіонів.

Про це розповів захисник гірників Сергій Кривцов.

"Боруссія забила швидкий м’яч із пенальті. У тому епізоді була моя помилка: пішов у підкат і збив футболіста. А потім два стандарти призвели до розгромного рахунку. Хоч я не можу сказати, що ми сьогодні погано грали. Просто був такий матч, коли майже все залітало у ворота. За грою ми певно не поступались.

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Наскільки складно було протистояти Емболо й Тюраму? Було важко, адже ми переважно лишалися два у два з Валерієм, а в таких випадках не можна викидатись уперед і ризикувати. Це загрожує виходом два в один на наші ворота", - відзначив Кривцов.