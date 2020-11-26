 Кривцов: За грою Шахтар не поступився Боруссії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів
Вчора 21:46 1673
АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 10:43 849
Пятов став найгіршим гравцем матчу Боруссія М – Шахтар
Сьогодні 10:28 823
Тренер Боруссії оцінив перемогу над Шахтарем
Сьогодні 08:47 1181
АЕК - Зоря: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 08:28 477
Реал переміг Інтер, Ліверпуль програв Аталанті. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1240
Шевченко: Не буду коментувати рішення УЄФА
Вчора 23:31 1536
Боруссія М - Шахтар 4:0. Як це було
Вчора 21:45 6796
АЕК - Зоря: онлайн-трансляція
Вчора 21:00 387
Павелко прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України
Вчора 19:10 4211 2
Блоги
Динамо розгромно поступається Барселоні на 70-й хвилині матчу Ліги чемпіонів
Динамо розгромно поступається Барселоні на 70-й хвилині матчу Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 23:36 630
Динамо пропускає другий гол від Барселони
Динамо пропускає другий гол від Барселони Андрій Твердохліб
24.11.2020 23:29 395
Барселона відкрила рахунок у грі з Динамо в Лізі чемпіонів
Барселона відкрила рахунок у грі з Динамо в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 23:21 446
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 22:36 740
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 20:53 2771
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:00 Блог Кличко програв семирічному хлопчику 270
11:57 Футбол Олімпіакос - Манчестер Сіті 0:1. Огляд матчу 87
11:49 Бокс Тайсону дозволили нокаутувати Джонса у виставковому поєдинку 375
11:31 Футбол Стали відомі останні слова Марадони перед смертю 989
11:18 Баскетбол НБА скасувала матч усіх зірок 226
11:15 Блог Спочивай з миром, вічна легендо. Шевченко попрощався з Марадоною 622
10:58 Футбол Інтер - Реал 0:2. Огляд матчу 259
10:50 Блог Книга Володимира Кличка стала бестселером 916
10:47 Футбол Бразильці Шахтаря виявилися не готовими до боротьби - Ковальов 349
10:45 Футбол Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 470
10:43 Футбол АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 849
10:28 Футбол Пятов став найгіршим гравцем матчу Боруссія М – Шахтар 823
10:14 Футбол Лужний: В України немає шансів в арбітражному суді 1695
09:58 Футбол Ліверпуль - Аталанта 0:2. Огляд матчу 1119
09:47 Футбол Кривцов: За грою Шахтар не поступився Боруссії 778 1
09:31 Футбол Каштру виділив проблему Шахтаря 893
09:12 Футбол У швейцарській Федерації футболу задоволені рішенням УЄФА 937
08:58 Футбол Лілль прийме Мілан, Рейнджерс зіграє з Бенфікою. Матч 4 туру Ліги Європи 565
08:47 Футбол Тренер Боруссії оцінив перемогу над Шахтарем 1181
08:28 Футбол АЕК - Зоря: Де дивитися матч Ліги Європи 477
08:14 Футбол Каштру: Шахтра міг зробити значно більше у грі з Боруссією 869
25 Листопада 2020
23:53 Футбол Реал переміг Інтер, Ліверпуль програв Аталанті. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів 1240
23:40 Футбол Арсенал може підписати Еріксена 1715
23:31 Футбол Шевченко: Не буду коментувати рішення УЄФА 1536
23:25 Футбол Гравцям Наполі не виплачують зарплату з липня 1745

Кривцов: За грою Шахтар не поступився Боруссії

Сьогодні 09:47 778 1
Сергій Кривцов прокоментував матч проти Боруссії
Кривцов: За грою Шахтар не поступився Боруссії
#Кривцов, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар провалив стандарти у грі проти Боруссії у Лізі чемпіонів.

Про це розповів захисник гірників Сергій Кривцов.

"Боруссія забила швидкий м’яч із пенальті. У тому епізоді була моя помилка: пішов у підкат і збив футболіста. А потім два стандарти призвели до розгромного рахунку. Хоч я не можу сказати, що ми сьогодні погано грали. Просто був такий матч, коли майже все залітало у ворота. За грою ми певно не поступались.

Актуально: Боруссія - Шахтар 4:0. Огляд матчу

Наскільки складно було протистояти Емболо й Тюраму? Було важко, адже ми переважно лишалися два у два з Валерієм, а в таких випадках не можна викидатись уперед і ризикувати. Це загрожує виходом два в один на наші ворота", - відзначив Кривцов.

Нагадаємо, Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()