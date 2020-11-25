Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді поступився менхенгладбаській Боруссії.
Ліга чемпіонів
4 тур, 25 листопада
Група В
Боруссія (М) - Шахтар 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 17 Штіндль (пен), 2:0 - 34 Ельведі, 3:0 - 45+1 Емболо, 4:0 - 77 Вендт
Боруссія: Зоммер, Лайнер, Ґінтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Нойхаус (Закарія 69), Лазаро (Херрманн 69), Штіндль (Бенеш 81), Тюрам (Траоре 84), Емболо (Плеа 69)
Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Марлос (Маркос Антоніо 71), Степаненко, Алан Патрік (Майкон 81), Тете, Мораес, Соломон
Попередження: Лазаро 48, Лайнер 90 - Степаненко 45.