Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів

Гірники значно погіршили шанси на єврокубкову весну

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді поступився менхенгладбаській Боруссії.

Гірники пропустили перший гол з пенальті - Кривцов порушив правила проти Тюрама. Пенальті реалізував Штіндль. Він же асистував Ельведі, який подвоїв рахунок. А перед перервою Емболо довів рахунок до розгромного. У другому таймі матчу Вендт зі штрафного збільшив рахунок. То ж як і у третьому турі між цими командами підопічні Розе не мали проблеми з гірниками.

Шахтар пропустив 4 голи - як і Динамо вчора. Але ж то забивала Барселона, а у ворота гірників забивали гравці не дортмундської Боруссії…

Зазнавши поразки, Шахтар значно погіршив шанси на єврокубкову весну. У 5-му турі на гірників чекає домашній матч з Реалом, а у 6-му - виїзна гра з Інтером.

Ліга чемпіонів

4 тур, 25 листопада

Група В

Боруссія (М) - Шахтар 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Штіндль (пен), 2:0 - 34 Ельведі, 3:0 - 45+1 Емболо, 4:0 - 77 Вендт

Боруссія: Зоммер, Лайнер, Ґінтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Нойхаус (Закарія 69), Лазаро (Херрманн 69), Штіндль (Бенеш 81), Тюрам (Траоре 84), Емболо (Плеа 69)

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Марлос (Маркос Антоніо 71), Степаненко, Алан Патрік (Майкон 81), Тете, Мораес, Соломон

Попередження: Лазаро 48, Лайнер 90 - Степаненко 45.